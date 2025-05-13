Главный тренер сборной РФ по вольной борьбе отстранен из-за обвинения в допинге

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Главный тренер сборной РФ по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов отстранен из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на сайте.

По данным ведомства, нарушение правил зафиксировали 10 мая 2015 года на основе изъятых проб и данных антидопинговой лаборатории (LIMS), расположенной в Москве. В этой лаборатории регистрировались все мероприятия, связанные с проверкой российских спортсменов на наличие допинга за период с 2012 по 2015 год.

Данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 2019 году в соответствии с соглашением о восстановлении прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Специалисты организации считают, что с данными производились действия, направленные на сокрытие нарушений антидопинговых правил. Однако российская сторона не согласилась с этим, что привело к судебному процессу.

Тем временем Спортивный арбитражный суд поддержал WADA, но лишь частично согласился с пакетом санкций, наложенных антидопинговым агентством на российский спорт до декабря 2022 года.

Гацалов отстранен от участия в соревнованиях с 5 мая 2025 года. Он занимает место главного тренера сборной с 2023 года.

Ранее допинг был обнаружен сразу у двух хоккеистов столичного ЦСКА: Никиты Седова и Владислава Каменева. Первый заявил, что намерен отстаивать то, что он не принимал и не собирался употреблять запрещенный в спорте мельдоний.

В организме Каменева также был обнаружен мельдоний. Если информация о допинге подтвердится, то игроку грозит дисквалификация на 4 года.