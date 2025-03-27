Чемпион Паралимпиады в Сочи Полухин дисквалифицирован за допинг

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Чемпиона зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, лыжника и биатлониста Николая Полухина дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил, передает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

В результате его индивидуальные результаты на этом мероприятии были аннулированы.

Обвинения появились после расследований МПК доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Они касаются допинг-программы в российском спорте, которая действовала в период с 2012 по 2015 год.

В этот период московская и сочинская лаборатории использовали специальный метод, чтобы скрыть плохие результаты анализов. Они подменяли "грязные" образцы мочи на "чистые", которые брали у спортсменов. Это произошло на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году.

"Поскольку нарушение возникло во время Игр, независимый трибунал определил нарушения только в отношении Паралимпиады в Сочи. Остальные последствия нарушения будут определены в установленном порядке Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда и Международным союзом биатлонистов", – пояснили в комитете.

Там же уточнили, что Полухин изначально подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но она была отозвана в марте этого года из-за неоплаты спортсменом аванса на покрытие судебных издержек.

Ранее российский боксер Григорий Дрозд был дисквалифицирован на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Он нарушил правила 28 сентября 2014 года. Начиная с этой даты и по 9 сентября 2024 года его результаты аннулированы.

Кроме того, на такой же срок был отстранен боксер Александр Поветкин. Он дисквалифицирован за использование запрещенного вещества, которое было обнаружено в пробах теста из столичной лаборатории.