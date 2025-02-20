Чемпионку мира по художественной гимнастике Томову отстранили на три года за допинг

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Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике болгарка Радина Томова дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Антидопинговый центр Болгарии.

В ее допинг-пробе обнаружили гидрохлортиазид. Отстранение продлится до 1 октября 2027 года.

Томовой 19 лет. Она является чемпионкой мира 2022 года в групповом многоборье и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, а также победительницей мирового первенства 2023 года в командном турнире.

Ранее российский боксер Григорий Дрозд был дисквалифицирован на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Он нарушил правила 28 сентября 2014 года. Начиная с этой даты и по 9 сентября 2024 года его результаты аннулированы.

Кроме того, на такой же срок был отстранен боксер Александр Поветкин. Он дисквалифицирован за использование запрещенного вещества, которое было обнаружено в пробах теста из столичной лаборатории.

