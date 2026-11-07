Коллеги и друзья Федосеевой-Шукшиной поделились воспоминаниями об актрисе

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Коллеги и друзья народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной поделились воспоминаниями об актрисе.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в беседе с ИС "Вести" назвал Федосееву-Шукшину большой советской и русской актрисой, которая играла наотмашь. По его словам, они были знакомы с 1982 года.

"Она верила людям. Если она любила, то любила самозабвенно... Лида, я тебя помню и люблю. И вы любите и помните замечательную актрису. Нас не будет, а ее фильмы будут всегда", – сказал Садальский.

Народный артист РФ Александр Пашутин, который долгие годы дружил с актрисой, назвал ее легендарной. Он отметил в беседе с РИА Новости, что Федосеева-Шукшина была замечательной матерью и бабушкой и все делала для своей семьи.

"Есть такой спектакль старый и фильм, который называется "Все остается людям". Вот так и ее работы – все остается людям. Это уже история кино, и все ее потрясающие работы, в том числе с Шукшиным, – замечательные, яркие и вечные", – заключил Пашутин.

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев рассказал ТАСС, что работал с Федосеевой-Шукшиной над фильмом "Графиня Шереметьева". Он назвал актрису блистательной и яркой.

Народный артист России Валерий Баринов, снимавшийся с актрисой в сериале "Петербургские тайны", отметил в беседе с агентством ее удивительную природную органику и сочетание русской красоты с женственностью. По его словам, актриса могла быть "и доброй, и суровой, и коварной".

Артистка Наталья Гвоздикова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что Федосеева-Шукшина прожила нелегкую жизнь, но никогда не жаловалась и не унывала. Она назвала ее источником радости и сил для окружающих.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков выразил соболезнования коллективу театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", дочерям Марии и Ольге, родным и друзьям артистки. Он отметил, что талант актрисы особенно полно раскрылся в картинах ее мужа.

"Она наделила Нюру из "Печек-лавочек" живым юмором и теплом, а в Любе Байкаловой из "Калины красной" показала душевную силу женщины, которая решилась поверить человеку с трудным прошлым. Федосеева-Шукшина обладала редким актерским талантом. И на сцене, и в кино ей удавалось так тонко передать характер и внутренний мир своих героинь, что зрители узнавали в них современниц, которых встречали и в жизни", – подчеркнул Машков, чье заявление передает пресс-служба СТД РФ.

Народный артист России Дмитрий Харатьян назвал смерть актрисы огромной утратой для коллег и зрителей. Он также вспомнил, что Федосеева-Шукшина будет похоронена 11 ноября рядом с супругом на Новодевичьем кладбище.

"Они будут вместе. Теперь уже навсегда", – отметил артист, чьи слова передает ТАСС.

Режиссер Светлана Дружинина рассказала агентству, что была знакома с актрисой еще со времен ее учебы во ВГИКе. По ее словам, Федосеева-Шукшина была воплощением женского счастья, мечты и открытой русской души.

Артистка Светлана Немоляева в беседе с РИА Новости назвала Федосееву-Шукшину очень талантливой актрисой, в которой воплощалась истинная русская душа. Она выразила соболезнования семье актрисы. Немоляева отметила, что та прожила большую, удивительную жизнь.

Федосеева-Шукшина умерла 7 ноября на 89-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Прощание с народной артисткой РСФСР запланировано на 11 ноября. Место проведения траурной церемонии будет известно позднее. Отпевание Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября в 11:00 в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

В кино Федосеева-Шукшина дебютировала еще студенткой, сыграв небольшую роль в фильме Владимира Венгерова "Два капитана" (1955). Первую главную роль актриса исполнила в 1959 году в картине "Сверстницы", где предстала в образе студентки Тани.

С Шукшиным актриса познакомилась в 1964 году на съемочной площадке фильма "Какое оно, море?". В том же году они поженились, в браке родились две дочери. Широкую известность актрисе принесли роли в фильмах супруга "Печки-лавочки" (1972) и "Калина красная" (1973).

После смерти Шукшина в 1974 году актриса взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина и продолжила сниматься. За годы карьеры она создала десятки ярких образов, среди которых мадам Грицацуева в "Двенадцати стульях" Марка Захарова, Вера Васильевна в драме "Вам и не снилось…", Амалия фон Шпильце в "Петербургских тайнах".

Всего в фильмографии актрисы более 80 картин и сериалов. Одной из последних работ стала роль в международном проекте "Макмафия" (2018). Почти два десятилетия Федосеева-Шукшина служила в Театре-студии киноактера в Москве, ныне это Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

С 1998 до 2014 года актриса была президентом Всероссийского кинофестиваля "Виват кино России!", который проходит в Санкт-Петербурге.

