07 ноября, 18:01Происшествия
Превышений вредных веществ в воздухе Ростова из-за пожара не зафиксировано
Фото: MAX/"МЧС Ростовской области"
Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе после пожара на складе в Ростове-на-Дону не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
Специалисты отбирали пробы атмосферного воздуха на территории жилой застройки города. По результатам проверки содержание химических веществ соответствует гигиеническим нормам, уточнили в ведомстве.
Склад полимерных материалов и масел загорелся на улице Туполева в Ростове-на-Дону утром 7 ноября. Площадь пожара составила 8 тысяч квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.
Спустя время огнеборцы локализовали пожар. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания и строения. К полному тушению пламени привлечены 85 человек и 26 единиц техники. Сообщений о возможных пострадавших или причинах пожара пока не поступало.