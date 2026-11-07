Превышений вредных веществ в воздухе Ростова из-за пожара не зафиксировано

Фото: MAX/"МЧС Ростовской области"

Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе после пожара на складе в Ростове-на-Дону не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Специалисты отбирали пробы атмосферного воздуха на территории жилой застройки города. По результатам проверки содержание химических веществ соответствует гигиеническим нормам, уточнили в ведомстве.

Склад полимерных материалов и масел загорелся на улице Туполева в Ростове-на-Дону утром 7 ноября. Площадь пожара составила 8 тысяч квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Спустя время огнеборцы локализовали пожар. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания и строения. К полному тушению пламени привлечены 85 человек и 26 единиц техники. Сообщений о возможных пострадавших или причинах пожара пока не поступало.

