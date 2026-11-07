Пожар произошел на нефтегазовом объекте в центральной части Украины

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Взрыв и пожар произошли на нефтегазовом объекте компании "Нафтогаз" в центральной части Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

В результате происшествия оказалось повреждено оборудование объекта. Сейчас проводится оценка последствий.

Ранее мощный взрыв прогремел на заводе боеприпасов в испанской Гранаде. Инцидент произошел на специальном участке, где уничтожали взрывчатые вещества. Сообщалось о трех пострадавших.

До этого возгорание возникло в лаборатории ядерного комплекса Саванна-Ривер в Южной Каролине в США. Это привело к выбросу радиоактивных материалов. После полной ликвидации огня режим ЧС отменили, а защитные меры сняли.