07 ноября, 16:05Происшествия
Пожар произошел на нефтегазовом объекте в центральной части Украины
Фото: 123RF.com/lightfieldstudios
Взрыв и пожар произошли на нефтегазовом объекте компании "Нафтогаз" в центральной части Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.
В результате происшествия оказалось повреждено оборудование объекта. Сейчас проводится оценка последствий.
Ранее мощный взрыв прогремел на заводе боеприпасов в испанской Гранаде. Инцидент произошел на специальном участке, где уничтожали взрывчатые вещества. Сообщалось о трех пострадавших.
До этого возгорание возникло в лаборатории ядерного комплекса Саванна-Ривер в Южной Каролине в США. Это привело к выбросу радиоактивных материалов. После полной ликвидации огня режим ЧС отменили, а защитные меры сняли.