РИА Новости: завод Roshen загорелся в украинской Виннице

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Пожар произошел в Виннице на предприятии украинской кондитерской корпорации Roshen, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Утверждается, что на месте ЧП фиксируется сильный пожар. Других подробностей инцидента не приводится.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что власти Киева и мэр города Виталий Кличко провалили подготовку городской инфраструктуры к массированным ударам Вооруженных сил России.

Кроме того, по словам президента Украины, энергетическая инфраструктура страны получила масштабные повреждения. Восстановление идет круглосуточно, поэтому Киев обновил перечень необходимого оборудования и систем ПВО для обращения к европейским партнерам.

