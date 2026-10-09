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09 октября, 15:36

Политика

Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к ударам ВС РФ

Фото: legion-media.com/APAimages

Власти Киева и мэр города Виталий Кличко провалили подготовку городской инфраструктуры к массированным ударам Вооруженных сил России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Был доклад по срокам выполнения планов устойчивости, в частности в Киеве и в других регионах. Торможение работ абсолютно недопустимо, и ответственность министерства инфраструктуры и областных администраций является персональной", – отметил украинский лидер.

Задачи по Киеву были выделены им отдельно: это связано с почти полным невыполнением городскими властями нужных шагов.

Кроме того, по словам президента Украины, энергетическая инфраструктура страны получила масштабные повреждения. Восстановление идет круглосуточно, поэтому Киев обновил перечень необходимого оборудования и систем противовоздушной обороны для очередного обращения к европейским донорам.

Ранее сообщалось, что Киев частично остался без света и воды. Кличко сообщил, что перебои с водоснабжением были на правом берегу города. Журналисты писали: свет и вода пропали в Киеве после одного из взрывов.

Позже в Киеве временно прекратили прием сточных вод в канализационные сети города. Сбой канализации влияет на работу систем водоотвода и водоснабжения. Сроки возобновления неизвестны.

Из-за проблем с инфраструктурой Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, временно переехать к ним. При этом он добавил, что полную эвакуацию объявлять не будет.

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