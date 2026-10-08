Перебои в работе канализации начались в Киеве

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В Киеве временно прекращен прием сточных вод в канализационные сети города. Об этом сообщила администрация Борщаговской сельской общины, в состав которой входят три населенных пункта в окрестностях украинской столицы.

"В связи с обесточиванием объектов "Киевводоканала" временно прекращен прием сточных вод в канализационные сети города Киева, в частности с территории Борщаговской общины", – написал в своем телеграм-канале секретарь общины Александр Медведь.

Он указал, что сбой в работе канализации влияет на функционирование систем водоотвода и водоснабжения. Сроки возобновления работы неизвестны.

Ранее сообщалось, что Киев частично остался без электричества и водоснабжения. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, перебои с водой наблюдались на правом берегу города. Журналисты писали, свет и вода пропали в Киеве после одного из взрывов.