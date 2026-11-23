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Европейская комиссия (ЕК) не намерена участвовать в предложенных Москвой консультациях и выступает за многосторонний формат переговоров по Украине. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью, пишет ТАСС.

"Мы в курсе этого приглашения, но продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать только в таком формате", – сказала она.

По утверждению Пинью, разговор об архитектуре европейской безопасности возможен лишь после прекращения огня на Украине и при участии стран НАТО и Евросоюза.

Москва по дипломатическим каналам пригласила представителей европейских стран в Россию для обсуждения вопросов региональной безопасности. Об этом 19 ноября сообщил Владимир Путин. Он отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от ответа европейской стороны.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, зачем Москва выступила с такой инициативой. По его словам, российские власти хотят выяснить, насколько европейские страны заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Также в Кремле намерены понять, действительно ли "коалиция желающих" стремится к миру или выступает за продолжение боевых действий.

