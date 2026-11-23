Фото: департамент образования и науки города Москвы

Ученица 11-го класса школы № 1553 Вера Ушакова рассказала, что рассчитывает получить новый опыт и поработать с учеными во время экспедиции к вулканам Танзании. Об этом сообщил департамент образования и науки Москвы.

Школьница призналась, что особенно ждет возможности провести настоящие исследования, увидеть незнакомых животных и побывать в Южном полушарии.

Об экспедиции Ушакова узнала от школьницы, которая уже участвовала в подобных поездках, и преподавателя экологии. По ее словам, научные исследования, походы и путешествия давно входят в круг ее интересов, поэтому предложение совместить эти увлечения в длительной экспедиции ее обрадовало.

"Мне нравится, что в Москве учеба не ограничивается школьными уроками и есть столько возможностей заниматься тем, что тебе действительно интересно. Но экспедиция к вулканам Африки – это, конечно, совершенно особенный опыт. Еще недавно я даже не представляла, что смогу оказаться в таких необычных местах, проводить настоящие исследования и работать вместе с учеными", – поделилась Ушакова.

Она добавила, что после отбора обрадовалась возможности отправиться в поездку, но понимает, насколько серьезной подготовки, вовлеченности и ответственности она потребует. По словам школьницы, участникам предстоит оказаться в непривычной среде, поэтому им особенно важно уметь работать в команде.

Во время экспедиции ребята будут собирать данные и пробы в разных местах, в том числе у вулканов и озер. После возвращения в Москву им предстоит обработать материалы и подготовить научные работы под руководством ученых.

"Хочу попробовать разные методы исследований, увидеть животных, которых прежде не встречала, и побывать в незнакомых местах. Я еще никогда не была в Южном полушарии, поэтому для меня это настоящее открытие", – рассказала Ушакова.

Ранее стало известно, что 11 юных москвичей отправились в научную экспедицию в Танзанию в рамках проекта "Шесть лет – шесть вулканов". Школьники и студент колледжа прошли жесткий конкурсный отбор, включавший диктант по вулканологии и защиту проектов, а также учебно-тренировочные сборы в Краснодарском крае с преодолением 50-километрового горного маршрута.

Группу возглавил путешественник Матвей Шпаро. Участники поднимутся на вулкан Меру, высотой более 4,5 тысячи метров, и посетят Ол-Доиньо-Ленгаи с его уникальной черной лавой. Их задача – собрать пробы почвы, пепла и воды из озера Натрон для передачи российским ученым.

Исследования пройдут совместно со специалистами Объединенного института ядерных исследований в Дубне, Института микробиологии РАН и Института океанологии имени Ширшова. Ребята изучат микроорганизмы в экстремально щелочной среде озера Натрон, сделают ДНК-анализ образцов и сравнят данные с предыдущими экспедициями на Камчатку.