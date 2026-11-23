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Франция больше не принимает фотографии на белом фоне при подаче документов на визу. Отныне заявителям нужны снимки на светло-сером или светло-голубом фоне, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на консульство.

В ассоциации напомнили, что требование к фону существовало и раньше, однако на практике снимки на белом фоне до сих пор принимали. Размер фотографии для французской визы должен быть 35 на 45 миллиметров, высота лица – 32–36 миллиметров. Снимок необходимо сделать не более чем за полгода до подачи документов. Он должен быть цветным и четким, без теней и бликов.

В свою очередь, Дания предложила правительствам стран Евросоюза перестать выдавать туристические визы россиянам. Инициатива также предполагает отказ от признания их небиометрических паспортов.

Соответствующие идеи описаны в послании, которое направили евродипломатам. Дания намерена озвучить предложения на плановом заседании комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе 23 ноября.