Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В "Антиплагиате" объяснили, что их система не распознала ИИ в полностью сгенерированном тексте, оценив его оригинальность в 95%, так как алгоритмы сервиса рассчитаны на проверку студенческих и научных работ, а не бытовых материалов. Об этом Агентству "Москва" сообщил исполнительный директор компании Евгений Лукьянчиков.

Он пояснил, что загруженный текст не относился ни к выпускной квалификационной, ни к научной или дипломной работе. Поскольку алгоритмы обучены и настроены на проверку академических материалов, оценка бытового текста оказалась нерелевантной. При этом Лукьянчиков подчеркнул, что автоматическая проверка не должна заменять преподавателя.

"Ни один цифровой сервис, наш в том числе, не может быть судьей в оценке учебной или научной работы. Он показывает преподавателю, на что стоит обратить внимание. Решение остается за человеком, который оценивает работу, разговаривает со студентом и проверяет, насколько тот владеет темой", – отметил исполнительный директор.

Он добавил, что разработчики изучают обращения пользователей и обсуждают спорные случаи со студентами, преподавателями и исследователями, чтобы совершенствовать алгоритмы проверки.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в российских вузах могут отказаться от письменных дипломных работ из-за развития ИИ. Он допустил, что студенты начнут сдавать заключительные экзамены устно.