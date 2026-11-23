Фото: градостроительный комплекс Москвы

Монолитные работы идут на площадке строящегося административного здания для сотрудников полиции в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект строят по адресу Ферганский проезд, владение 6, в рамках программы "Безопасный город". Работы финансируются из столичной Адресной инвестиционной программы, площадь здания превысит 6 тысяч квадратных метров.

По словам Ефимова, фасад получит светлую сдержанную палитру, а его облик определят простая и строгая геометрия. Для отделки используют современные материалы, устойчивые к износу: стеклофибробетон, гранит и металлические кассеты.

Помещения внутри разделят по функциям. Тренироваться сотрудники смогут в стрелковом тире, зале служебно-боевой подготовки и тренажерном зале. На первом этаже расположатся дежурная часть и подразделение по вопросам миграции. Второй этаж займут кабинеты участковых уполномоченных, отделения по делам несовершеннолетних и группы тылового обеспечения. На третьем этаже будут работать уголовный розыск и следственный отдел. Четвертый этаж займут технические помещения.

Прилегающее пространство будет благоустроено: там сделают проезды, пешеходные дорожки, парковку для сотрудников и посетителей, площадку для построения личного состава и универсальную спортивную зону.

Вместе с тем на юго-востоке столицы возведут новый корпус городской клинической больницы имени В. П. Демихова. Здание расположится в районе Текстильщики. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Здание получит 10 этажей, стационар, палаты и свыше 30 операционных. Также там обустроят отделения реанимации и интенсивной терапии.

