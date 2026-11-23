Фото: телеграм-канал "112"

Обрушение подвесной осветительной конструкции в цирке-шапито Томска произошло после обрыва крепежной веревки. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Томской области.

По данным ведомства, конструкция крепилась под куполом через систему блоков на двух альпинистских веревках. Во время использования одна из них оборвалась примерно в 80 сантиметрах от верхнего узла крепления.

Возбуждено уголовное дело. Назначена судебная инженерно-техническая экспертиза. Она установит точные технические причины, оценит качество и износ снаряжения, а также соблюдение норм безопасности при монтаже.

Об инциденте стало известно 22 ноября. По словам очевидцев, ЧП произошло во время пятнадцатиминутного антракта, когда дети за дополнительную плату катались на качелях под куполом. В какой-то момент на детей упала световая конструкция.

Позже сообщалось, что четырехлетнюю девочку госпитализировали в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Восьмилетней госпитализация не потребовалась.

