Фото: kremlin.ru

Российские военные наносят масштабные удары по военно промышленному комплексу Украины. Последствия от них являются болезненными для киевского режима. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что вооруженные силы продолжают комплексно атаковать военную инфраструктуру Украины ежедневно. Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать попытки атак на Россию за последние 48 часов, заявил, что Киев все еще пытается нанести удары по российским объектам, поэтому специальная военная операция продолжается.

Ранее ВС России нанесли удары беспилотниками по энергетическим объектам, портам и логистике, а также по морским судам, работающим на Вооруженные силы Украины. В результате в Днепропетровске была поражена электроподстанция напряжением 330 киловольтов, которая обеспечивает работу предприятий военной промышленности Украины.

Также в порту Измаил Одесской области повреждены объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества для ВСУ.

В свою очередь, бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинская армия ежемесячно теряет от 25 до 27 тысяч военнослужащих. По ее словам, Киев также продолжает терять территории, несмотря на публичные заявления лидера страны.