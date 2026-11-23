Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Движение транспорта временно ограничено на Кремлевской набережной в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.

Вместе с тем проехать нельзя и по Большому Каменному мосту.

Ранее участок съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу закрыли для проезда до 22 декабря. Ограничения введены в связи с проведением строительных работ. Автомобилистам рекомендовали заранее строить маршрут с учетом изменений.

Ограничения действуют и на участках улиц Кашенкин Луг и Большой Марфинской. Там до 31 октября 2027 года недоступна для проезда одна полоса. Водителей призвали следить за знаками.

