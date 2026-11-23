23 ноября, 13:31Транспорт
Движение транспорта закрыто на Кремлевской набережной
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта временно ограничено на Кремлевской набережной в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.
Вместе с тем проехать нельзя и по Большому Каменному мосту.
Ранее участок съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу закрыли для проезда до 22 декабря. Ограничения введены в связи с проведением строительных работ. Автомобилистам рекомендовали заранее строить маршрут с учетом изменений.
Ограничения действуют и на участках улиц Кашенкин Луг и Большой Марфинской. Там до 31 октября 2027 года недоступна для проезда одна полоса. Водителей призвали следить за знаками.
Движение ограничено на участке Звенигородского шоссе из-за реконструкции