Движение на участках Большого Кондратьевского переулка ограничат с 9 ноября

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение транспорта ограничат на участках Большого Кондратьевского переулка с 9 ноября 2026 до 9 февраля 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В указанный период на отдельных участках переулка будет закрыта одна полоса. Ограничения связаны с проведением строительных работ. Вместе с тем в некоторых местах нельзя будет припарковаться.

Ранее ограничения до 30 апреля 2027 года ввели в боковом проезде Московского скоростного диаметра (СВХ) в районе дома 11 по Станционной улице. Там ежедневно в период с 23:00 до 05:30 также закрыта одна из полос.

До этого ограничения до 31 октября 2027 года начали действовать на участках улиц Кашенкин Луг и Большой Марфинской. Там недоступна одна полоса. Автомобилистов призвали следить за знаками.

