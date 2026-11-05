Движение трамваев до метро "Сокол" восстановят с 7 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 7 ноября трамваи шести маршрутов снова будут курсировать до станции метро "Сокол" по выходным дням. Об этом сообщил столичный Дептранс.

На обычные маршруты вернутся трамваи № 6, 15, 23, 28, 30 и 31.

Ранее сообщалось, что в ноябре на Московском центральном кольце запланировали изменения движения из-за восстановительных работ на станции Нижегородская. С 14:00 14 ноября до 18:00 15 ноября интервалы между поездами на отдельных участках увеличатся до 6–12 минут, а утром 15 ноября составы временно перестанут останавливаться на станциях Нижегородская и Новохохловская.

Кроме того, поезда против часовой стрелки не будут ходить со станций Угрешская, Дубровка и Автозаводская, а интервалы движения составов по часовой стрелке составят 40–45 минут. Аналогичные изменения запланированы на 28 и 29 ноября.