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30 октября, 14:58

Транспорт

Режим движения поездов на МЦК изменится 14 и 15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Режим движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) изменится с 14:00 14 ноября до 18:00 15 ноября из-за восстановительных работ на станции Нижегородская. Об этом сообщает столичный Дептранс в МАХ.

В этот период интервалы на участке Площадь Гагарина – Лихоборы – Андроновка увеличатся до шести минут, а на участках Площадь Гагарина – ЗИЛ и ЗИЛ – Андроновка – до 12 минут.

Утром воскресенья, 15 ноября, с 05:30 до 08:00 поезда не будут останавливаться на станциях Нижегородская и Новохохловская. В связи с этим пассажирам порекомендовали пользоваться Большой кольцевой линией метро, а также диаметрами D2 и D4.

Кроме того, поезда против часовой стрелки не будут ходить со станций Угрешская, Дубровка и Автозаводская. Составы по часовой стрелке будут следовать с интервалами от 40 до 45 минут. В качестве альтернативы пассажирам предложили Замоскворецкую, Таганско-Краснопресненскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро.

Аналогичные изменения в расписании запланированы на 28 и 29 ноября. Пассажиров призвали заранее планировать поездки и проверять маршруты в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 октября на 1 ноября 2026 года изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления и МЦД-3 из-за модернизации инфраструктуры на станции Ховрино. Часть поездов отменят, интервалы движения местами увеличат до 20 минут, а в направлении из Москвы в область с 06:00 до 07:00 они достигнут часа.

Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений изменится с 31 октября

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