На Курском и Рижском направлениях МЖД изменят расписание поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График движения пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги, включая МЦД-2, скорректируют с 31 октября по 15 ноября из-за ремонта третьего пути на станции Царицыно. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Работы пройдут в течение десятичасовых технологических окон с 09:35 до 19:35 31 октября, 1, 4, 8, 14 и 15 ноября. Еще одно окно назначено с 00:30 7 ноября до 00:30 8 ноября.

Железнодорожники обновят рельсошпальную решетку на участке протяженностью 1,5 километра, очистят щебеночный балласт, заменят рельсы, выправят и сварят путь.

Во время ремонта движение организуют по соседним путям. У некоторых электричек изменятся время отправления и прибытия и количество остановок. Часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам, другие временно исключат из расписания.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания перешла на зимний график. В связи с этим на нескольких направлениях изменилось расписание электричек, появились дополнительные рейсы и остановки, а часть маршрутов продлили или сократили.

На Белорусском направлении поезда, следующие по третьему и четвертому путям, теперь останавливаются на станции Москва-Сити. На Курском направлении часть составов перевели на экспресс-режим, а на Казанском некоторые поезда отправляются раньше. Также скорректировали расписание Горьковского, Павелецкого и Ярославского направлений. Летние дачные поезда исключили из графика.

