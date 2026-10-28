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28 октября, 15:24

Город

Началась реставрация главного дома усадьбы Михайловское

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Краснопахорском районе Троицкого административного округа стартовала реставрация главного дома усадьбы Михайловское – объекта культурного наследия федерального значения. Здание расположено по адресу квартал № 98, дом 6, строение 1, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Правообладатель долгое время бездействовал, и нам пришлось идти непростым путем судебного понуждения. И наконец он прислушался: было заключено мировое соглашение, необходимые работы начались", – заявил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он уточнил, что добиваться старта реставрации пришлось долго: построенное в XVIII веке здание в стиле раннего классицизма служит центром архитектурного ансамбля.

На первом этапе работ специалисты укрепят фундаменты, устроят отсечную гидроизоляцию и восстановят плоские элементы кровли. В 2023–2024 годах в главном доме уже выполнили первоочередные противоаварийные работы. Тогда установили рамы под несущие конструкции, устранили протечки, разобрали сильно поврежденные участки полов на первом этаже.

Полностью привести памятник XVIII века в порядок, включая интерьеры, планируют до конца 2029 года. Все работы ведутся на основании согласованного проекта и выданного разрешения, под контролем специалистов Мосгорнаследия.

Ядро главного дома – двусветный круглый зал с колоннами, вокруг которого размещены овальные гостиные. В разные годы имением владели дворянские семьи Кречетниковых, Засецких и Шереметевых.

Название Михайловское появилось в 1780-х годах, когда в деревне Бынево возвели храм Святого Архистратига Михаила. При Сергее Шереметеве усадьба сильно изменилась: она стала культурным и научным центром с музеем и образцовым хозяйством. Владелец развивал почти все отрасли сельского хозяйства: лесоводство, овощеводство, животноводство, рыболовство, пчеловодство и садоводство.

В 1918 году Михайловское национализировали и открыли там музей быта. С 1923-го в усадьбе работал дом отдыха, а с 1944 года имение стало санаторием министерства угольной промышленности СССР.

В 1960 году памятник архитектуры взяли под государственную охрану. Тогда ремонт и реставрацию вела мастерская Владимира Либсона, в 1970-х прошли новые работы в главном доме, а в 1980-е сотрудники проектного отдела треста "Мособстройреставрация" начали восстанавливать усадебный комплекс.

До 2016 года в здании размещался кардиологический санаторий, после чего оно не эксплуатируется. В 2026-м над проектами реставрации и приспособления усадьбы Михайловское работают студенты IX молодежного форума "Наследие". 12 междисциплинарных команд представят свои концепции на защите в рамках деловой программы мероприятия.

Ранее в Москве началась реставрация гостиницы "Пекин". Первый этап работ проведут в корпусе со стороны 2-й Брестской улицы. Там восстановят кровлю, фасады и интерьеры, усилят конструкции здания и установят современные инженерные системы.

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