Путин заявил о готовности турецких компаний выкупить часть в АЭС "Аккую"

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Иван Секретарев

Турецкие компании выразили готовность выкупить часть пакета в проекте атомной электростанции "Аккую". Об этом сообщил Владимир Путин на полях форума "Россия – Африка".

По его словам, Россия завершает строительство станции в Турции, финансирование проекта полностью российское – 25 миллиардов долларов. Путин отметил, что страна возводит объект, владеет им и эксплуатирует его.

"Сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета. Мы это только приветствуем", – указал Путин.

Возможность продажи 49% в проекте АЭС "Аккую" предусмотрена межправительственным соглашением о реализации проекта, которое было заключено в 2010 году.

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил о вероятности полной остановки проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии из-за отсутствия сигналов от местного правительства.

По его словам, "Росатом" в настоящее время не ведет прямого диалога с правительством Венгрии по дальнейшей реализации проекта. Российская сторона уже неоднократно информировала Будапешт о своей готовности и запрашивала переговоры.

