Лихачев допустил остановку проекта АЭС "Пакш-2" из-за молчания Венгрии

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Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил о вероятности полной остановки проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии из-за отсутствия сигналов от местного правительства. Об этом сообщает газета "Известия".

"Ввиду отсутствия каких бы то ни было конкретных сигналов от венгерского правительства, сейчас ненулевая вероятность как развития проекта с еще большей энергией, так и его полной остановки", – сказал глава госкорпорации.

По его словам, "Росатом" в настоящее время не ведет прямого диалога с правительством Венгрии по дальнейшей реализации проекта. Российская сторона уже неоднократно информировала Будапешт о своей готовности и запрашивала переговоры, однако ответа пока не получила.

Лихачев подчеркнул, что задачей России является скорейшее строительство станции, а не обращение в суды. Он также отметил, что реализация проекта превратит Венгрию в серьезного активного игрока и значительно укрепит экономическую мощь страны.

После прихода к власти премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил пересмотр контрактов по АЭС "Пакш-2". В Будапеште заявили, что экономические показания страны связаны с ценой на энергоносители, поэтому кабмин хочет добиваться снижения затрат на импорт нефти и газа, а также на производство электроэнергии.

В августе Мадьяр заявил, что уровень воды в районе действующей АЭС "Пакш-1" ставит под сомнение экологическое разрешение, выданное для строительства второй очереди станции, а также разрешение на систему охлаждения.