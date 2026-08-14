Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:35

Политика

Премьер Венгрии усомнился в экологическом разрешении на строительство АЭС "Пакш-2"

Фото: ТАСС/EPA/ROBERT HEGEDUS

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что нынешний уровень воды в районе действующей АЭС "Пакш-1" ставит под сомнение экологическое разрешение, выданное для строительства второй очереди станции, а также разрешение на систему охлаждения. Слова политика приводит издание Vilaggazdasag.

Мадьяр добавил, что из-за обмеления реки Дунай Будапешт изучает вариант полного пересмотра финансовой стратегии строительства АЭС "Пакш-2". Это, по его словам, может повлиять на сроки окончания работ.

В конце июля венгерский премьер допустил вероятность полной остановки выработки электроэнергии на атомной электростанции "Пакш" из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае на фоне жары.

Позже румынские военные подорвали подводную скалу в русле обмелевшего Дуная, чтобы предотвратить остановку единственной в стране Чернаводской атомной электростанции. Для уничтожения скального образования военные использовали около 180 килограммов взрывчатки.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика