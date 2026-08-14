Премьер Венгрии усомнился в экологическом разрешении на строительство АЭС "Пакш-2"

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что нынешний уровень воды в районе действующей АЭС "Пакш-1" ставит под сомнение экологическое разрешение, выданное для строительства второй очереди станции, а также разрешение на систему охлаждения. Слова политика приводит издание Vilaggazdasag.

Мадьяр добавил, что из-за обмеления реки Дунай Будапешт изучает вариант полного пересмотра финансовой стратегии строительства АЭС "Пакш-2". Это, по его словам, может повлиять на сроки окончания работ.

В конце июля венгерский премьер допустил вероятность полной остановки выработки электроэнергии на атомной электростанции "Пакш" из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае на фоне жары.

Позже румынские военные подорвали подводную скалу в русле обмелевшего Дуная, чтобы предотвратить остановку единственной в стране Чернаводской атомной электростанции. Для уничтожения скального образования военные использовали около 180 килограммов взрывчатки.