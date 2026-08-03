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03 августа, 15:13

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Bloomberg: румынские военные подорвали подводную скалу для увеличения потока воды в Дунае

Румынские военные подорвали подводную скалу для увеличения потока воды в Дунае

Фото: x.com/Kamil Całus

Румынские военные подорвали подводную скалу в русле обмелевшего Дуная, чтобы предотвратить остановку единственной в стране Чернаводской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Для уничтожения скального образования военные использовали около 180 килограммов взрывчатки. Как отмечают журналисты, эти действия стали беспрецедентными для Румынии.

Ранее из-за снижения уровня воды в Дунае на мель село пассажирское судно Wiking Ullur. Кроме того, министерство энергетики Молдавии призвало граждан сокращать потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки из-за ситуации в Румынии. На фоне обмеления реки стало отмечаться снижение выработки электроэнергии.

В Венгрии, в свою очередь, допускали полную остановку выработки электроэнергии на атомной электростанции "Пакш" уже в ближайшие дни. В частности, было объявлено о начале полной остановки третьего энергоблока.

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