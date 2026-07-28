Пассажирское судно село на мель на Дунае

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Пассажирское судно Wiking Ullur под швейцарским флагом село на мель на Дунае в районе румынского населенного пункта Гырла-Маре. Причиной стал низкий уровень воды в реке, сообщает портал g4media.ro со ссылкой на зональное капитанское управление города Дробета-Турну-Северин.

Судно вошло в Румынию через контрольно-пропускной пункт в Дробета-Турну-Северине и направлялось к болгарскому порту Видин. 28 июля в 00:45 по местному времени (совпадает с московским временем. – Прим. ред.) корабль сел на мель за пределами судоходного канала на отметке 817 километров и 500 метров выше города Четате, на румынском берегу реки.

Экипаж предпринял попытку снять судно с мели собственными силами, однако маневр оказался безуспешным. На борту находятся 186 пассажиров и 52 члена экипажа, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Поскольку инцидент произошел за пределами судоходного канала, навигация на этом участке Дуная осуществляется в штатном режиме.

Ранее следовавший из России в Египет сухогруз NOTA APP сел на мель в проливе Дарданеллы. Судно длиной 189 метров, которое курсировало под флагом Панамы, перевозило примерно 51,2 тысячи тонн пшеницы. Выяснилось, что сухогруз сел на мель у деревни Килитбахир из-за проблем с двигателем. На этом фоне пришлось временно закрыть судоходство в проливе в оба направления.

