Белый дом назвал продуктивными переговоры Трампа с Зеленским и Нетаньяху

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Встречи американского президента Дональда Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером Украины Владимиром Зеленским прошли позитивно и продуктивно. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Президент Трамп завершил свои встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром Нетаньяху. Обе встречи прошли позитивно и продуктивно!" – написала она в соцсети X.

Другие подробности прошедших переговоров пока не приводятся.

Разговор Зеленского с Трампом в Белом доме продолжался около часа. Со стороны США в переговорах приняли участие шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент, госсекретарь США Марко Рубио и другие чиновники.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) также сообщил о продуктивной встрече украинской и американской делегаций. По его словам, стороны договорились активизировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине на всех уровнях.