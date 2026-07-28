ПВО Саудовской Аравии перехватила беспилотники у нефтяных объектов

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Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько беспилотников, которые были нацелены на нефтяные объекты королевства. Об этом сообщил в соцсети X официальный представитель саудовского Минобороны Турки аль-Малики.

"За последние часы силы ПВО перехватили и уничтожили несколько дронов, которые пытались атаковать нефтяные объекты в восточном регионе", – отметил представитель ведомства.

Аль-Малики добавил, что атаки были предприняты с территории Ирака и осуществлены "поддерживаемыми Ираном террористическими группировками".

Ранее йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) ударило по двум танкерам Саудовской Аравии. Суда были атакованы за попытку прорвать морскую блокаду.

Согласно заявлению представителей движения, целями стали нефтяные суда под названиями ENCELIA и LAYLA. Для нанесения ударов по ним применялись беспилотные летательные аппараты, баллистические и крылатые ракеты.