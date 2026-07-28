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28 июля, 09:19

Политика

Дмитриев допустил манипуляции на рынке из-за обвала нефти после удара по Саудовской Аравии

Фото: depositphotos/ssuaphoto​

Резкое падение стоимости нефти после ударов йеменских хуситов по объектам в Саудовской Аравии может быть следствием рыночных манипуляций, заявил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию политика в соцсети X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал снижение цены на нефть марки WTI более чем на 8%.

"Неужели кто-то манипулирует ценами на рынке нефти, который упал на 8% после потери предложения в объеме около 5 миллионов баррелей в сутки?" – написал он.

Ранее йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы. – Прим. ред.) ударило по двум танкерам Саудовской Аравии. Суда были атакованы за попытку прорвать морскую блокаду.

Согласно заявлению представителей движения, целями стали нефтяные суда под названиями ENCELIA и LAYLA. Для нанесения ударов по ним применялись беспилотные летательные аппараты, баллистические и крылатые ракеты.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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