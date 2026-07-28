28 июля, 09:19Политика
Дмитриев допустил манипуляции на рынке из-за обвала нефти после удара по Саудовской Аравии
Фото: depositphotos/ssuaphoto
Резкое падение стоимости нефти после ударов йеменских хуситов по объектам в Саудовской Аравии может быть следствием рыночных манипуляций, заявил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию политика в соцсети X.
Таким образом Дмитриев прокомментировал снижение цены на нефть марки WTI более чем на 8%.
"Неужели кто-то манипулирует ценами на рынке нефти, который упал на 8% после потери предложения в объеме около 5 миллионов баррелей в сутки?" – написал он.
Ранее йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы. – Прим. ред.) ударило по двум танкерам Саудовской Аравии. Суда были атакованы за попытку прорвать морскую блокаду.
Согласно заявлению представителей движения, целями стали нефтяные суда под названиями ENCELIA и LAYLA. Для нанесения ударов по ним применялись беспилотные летательные аппараты, баллистические и крылатые ракеты.