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08 июня, 11:29

Политика

Хуситы объявили о начале блокады в Красном море

Фото: depositphotos/Pashtett

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах", которые контролируют север государства, объявили полный запрет на проход кораблей через Красное море. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеканал Al Masirah.

Речь идет о блокаде всех израильских или связанных с Израилем судов. Хуситы предупредили, что такие корабли будут рассматриваться как военные цели. Кроме того, движение заявило о запуске ракет по важным целям в районе Тель-Авива.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Затем ливанское движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. При этом хуситы предупреждали, что могут присоединиться к боевым действиям, а затем нанесли удар по еврейскому государству в рамках поддержки Ирана, группировок в Ливане, Ираке и Палестине.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

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