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Политика

Трамп хочет отговорить Нетаньяху от ответного удара по Ирану

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп планирует позвонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросить его не наносить ответный удар по Ирану. Об этом сообщает журналист издания Axios Барак Равид.

"Иранский ракетный обстрел никого не задел. Я надеюсь, что Израиль не ответит. Если Биби (Нетаньяху. – Прим. ред.) ударит по ним в ответ, это просто продолжится, как в последние 47 лет или в последние 3 000 лет", – заявил Трамп.

Американский лидер выразил надежду, что эскалация между Израилем и Ираном не сорвет возможную сделку между Тегераном и Вашингтоном.

"Я сейчас позвоню Биби и скажу ему не отвечать. Каждый из них уже сделал свое. У Израиля была своя атака, у Ирана была своя. Нам не нужна еще одна", – подчеркнул глава Белого дома.

В интервью Fox News Трамп выразил недовольство израильскими ударами по Бейруту. Он также добавил, что иранская ответная атака не помогает переговорному процессу. Он призвал Тегеран прекратить ракетные удары и вернуться за стол переговоров.

Армия обороны Израиля атаковала район Дахия в Бейруте вечером 7 июня. Удар был нанесен "по штабам террористов" по приказу Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца. Такое решение было принято из-за обстрелов израильской территории движением "Хезболлах".

В Минздраве Ливана заявили, что не менее 2 местных жителей погибли и 11 пострадали при израильской атаке на южную окраину Бейрута. Спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв может увеличится.

Спустя некоторое время Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес ракетные удары по израильской авиабазе Рамат-Давид, откуда и проводились обстрелы Ливана.

В Тегеране предупредили, что данная атака стала лишь предупреждением, чтобы Израиль прекратил удары по Бейруту. Тем не менее, как выяснили СМИ, Израиль намерен дать ответ на иранские запуски по территории государства.

Новости мира: Ливан и Израиль договорились о прекращении огня

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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