Армия Израиля нанесла удар по пригороду Бейрута

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала район Дахия в Бейруте. Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Удар был нанесен "по штабам террористов" по приказу Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца. Такое решение было принято из-за обстрелов израильской территории движением "Хезболлах".

Ливанское национальное агентство NNA сообщает, что удары были нанесены по двум квартирам в жилых домах в районе Тахвита-эль-Гадир со стороны Мрейдже, возле заправки "Аль-Хашем".

В свою очередь, в Минздраве Ливана заявили, что не менее 2 местных жителей погибли и 11 пострадали при израильской атаке на южную окраину Бейрута. В настоящее время спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв может увеличится.

Как сообщал телеканал Al Hadath, в воздушном рейде участвовали два истребителя и БПЛА. Их целями были штабные офисы и склады шиитской организации "Хезболлах".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. По его словам, стороны еще утверждают несколько оставшихся пунктов.

По данным СМИ, проект соглашения включает продление режима прекращения огня на 60 дней. Документ будет действовать указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин.

Кроме того, США и Иран якобы договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней в рамках предварительной сделки, которая также предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.

Помимо этого, Трамп выразил надежду, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" навсегда прекратят огонь после нынешней эскалации.

