Трамп заявил, что соглашение США и Ирана будет заключено на следующей неделе

США и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью ABC News.

По его словам, на данный момент стороны еще согласовывают несколько оставшихся вопросов. Вместе с тем ситуация на переговорах "выглядит хорошо", подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также выразил надежду, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" навсегда прекратят огонь после нынешней эскалации.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Предположительно, они направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса.

В свою очередь, Иран также готовится внести новые изменения в текущий проект соглашения с США. При этом Тегеран готов к сценарию, при котором не сможет прийти к взаимопониманию с Вашингтоном.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.