Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:16

Политика

Трамп заявил, что соглашение США и Ирана будет заключено на следующей неделе

Фото: whitehouse.gov

США и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью ABC News.

По его словам, на данный момент стороны еще согласовывают несколько оставшихся вопросов. Вместе с тем ситуация на переговорах "выглядит хорошо", подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также выразил надежду, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" навсегда прекратят огонь после нынешней эскалации.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Предположительно, они направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса.

В свою очередь, Иран также готовится внести новые изменения в текущий проект соглашения с США. При этом Тегеран готов к сценарию, при котором не сможет прийти к взаимопониманию с Вашингтоном.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Иран нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку у Бендер-Аббаса

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика