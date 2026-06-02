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02 июня, 08:50

Происшествия

Прилив заблокировал россиян на острове Бали

Фото: 123RF.com/ruslanshramko

Двое российских туристов оказались заблокированы приливом на скалистом участке побережья пляжа Паданг-Паданг на индонезийском острове Бали. Их эвакуировали через несколько часов, сообщили РИА Новости местные спасательные службы.

По информации спасателей, россияне вечером 30 мая гуляли вдоль побережья после купания и встречи заката. В это время уровень воды стал резко подниматься, и усилившиеся волны отрезали людям путь обратно.

Как пишет портал Detik, туристы пытались самостоятельно выбраться по скале, но крутой и острый склон не позволил им подняться в безопасное место.

"После нескольких часов поисков безопасного маршрута спасатели эвакуировали россиян <...>, используя альпинистское оборудование из-за сложного рельефа и высоких волн", – рассказали в штабе координации спасательной операции.

Ранее путешественник утонул у подножия водопада в регионе Аджария в западной Грузии. Высота водопада в муниципалитете Кеда достигает 50 метров, он является одним из популярных мест среди туристов. По предварительным данным, погибшим оказался гражданин России.

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