МИД Таиланда опроверг массовую депортацию россиян

Информация о якобы массовой депортации россиян из Таиланда не соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства.

В ряде СМИ ранее появились данные о якобы участившихся случаях депортации и принудительного выдворения граждан России из Таиланда.

"Таиланд продолжает принимать иностранных посетителей, включая российских туристов, в соответствии с таиландскими законами и правилами без дискриминации", – указал представитель МИД королевства.

По его словам, российские граждане остаются важной частью турпотока в стране, а также важной частью международных обменов. В это же время Таиланд привержен облегчению поездок при соблюдении местных законов и правил.

В частности, любые меры по обеспечению соблюдения закона применяются равноправно как к местным жителям, так и к иностранцам, резюмировали в МИД.

Ранее стало известно, что российские туристы смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде без необходимости выезда из страны. Речь идет о дополнительных 30 днях за сбор в размере 58 долларов. Сделать это можно будет в любом иммиграционном офисе до истечения срока действия безвизового штампа.

