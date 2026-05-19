19 мая, 14:57

Туризм

Россияне смогут продлевать безвизовое пребывание в Таиланде

Фото: depositphotos/Iakov

Российские туристы смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде без необходимости выезда из страны. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель МИД королевства.

"Туристы из России <...> смогут продлить безвизовое пребывание дополнительно на 30 дней, оплатив сбор в размере 1,9 тысячи батов (58 долларов. – Прим. ред.) в любом иммиграционном офисе до истечения срока действия безвизового штампа", – сказал собеседник агентства.

Он также назвал удобным вариант оформления электронной туристической визы, если речь идет о долгосрочном пребывании.

Вместе с тем в МИД подчеркнули, что в отношении всех туристов 30-дневный безвизовый режим "будет ограничен двумя пересечениями сухопутной границы в течение года".

При этом для туристов, прибывающих международными рейсами, ограничений по числу въездов нет. Однако им могут отказать во въезде при злоупотреблении безвизовым режимом или намерении посетить страну с нетуристическими целями.

Ранее стало известно, что власти Таиланда решили сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для иностранных туристов, в том числе из России. Нововведения будут рассмотрены комитетом по визовой политике Таиланда. При этом каждую страну оценят отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что данные меры никак не повлияют на организованный туризм. В первую очередь это направлено на борьбу с нелегальной работой на территории Таиланда. В целом в списке стран, которым сократили срок безвизового пребывания, более 90 государств.

