Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 10:07

Туризм

Российские туристы летом 2026 года смогут отправиться прямыми рейсами в 31–32 страны

Фото: ТАСС/Олег Елков

Туристы из России летом 2026 года смогут добраться прямыми рейсами только до 31 или 32 стран, сообщает газета "Известия" со ссылкой на публикацию Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Точное количество направлений без пересадок зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. В ином случае россиянам будет доступно лишь 31 направление:

  1. Абхазия;
  2. Азербайджан;
  3. Армения;
  4. Афганистан;
  5. Белоруссия;
  6. Вьетнам;
  7. Гонконг (КНР);
  8. Грузия;
  9. Египет;
  10. Израиль;
  11. Индия;
  12. Индонезия;
  13. Иордания;
  14. Иран;
  15. Казахстан;
  16. Катар;
  17. Китай;
  18. КНДР;
  19. Киргизия;
  20. Мальдивы;
  21. Марокко;
  22. Монголия;
  23. ОАЭ;
  24. Оман;
  25. Сербия;
  26. Таджикистан;
  27. Таиланд;
  28. Туркменистан;
  29. Турция;
  30. Узбекистан;
  31. Эфиопия.

Этот список оказался на 25% меньше, чем аналогичный перечень зимы 2025–2026 годов, который включал до 43 стран. Уточняется, что к июню часть прямых направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Кроме того, из-за топливного и геополитического кризиса отменены прямые рейсы на Кубу и в Венесуэлу, а с 13 мая "Аэрофлот" прекратил полеты на Сейшельские острова.

Ранее стало известно, что продажи туров на летний сезон сократились на 10–15% по сравнению с 2025 годом. Это произошло, несмотря на рост доступности перевозок и подорожание отдыха не более чем на 5%. Среди ключевых факторов снижения спроса эксперты назвали геополитическую напряженность и стремление туристов сокращать расходы.

Читайте также


туризм

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика