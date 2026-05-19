Врачи в Москве помогли пациентке с большой грыжей

Хирурги больницы имени В. В. Вересаева помогли пациентке с грыжей размером около 25 на 30 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Грыжа образовалась в области послеоперационного рубца 60-летней пациентки. Ранее ей проводили онкологическую операцию на органах брюшной полости. Сама женщина говорила, что ей было страшно даже двигаться из-за ощущения, что органы могут выпасть.

Медикам предстояло не только убрать грыжу, но и полностью восстановить брюшную стенку. Они приняли решение провести малоинвазивное хирургическое вмешательство, в ходе которого было важно разделить спайки после предыдущей операции.

По словам хирурга Романа Астанкова, врачи аккуратно вернули органы на место и восстановили мышечные слои с помощью установки сетчатого импланта, который поможет избежать рецидива. Операция прошла успешно, пациентка восстанавливается.

Ранее московские врачи спасли 16-летнего подростка с новообразованием весом 1,5 килограмма. Операция по удалению опухоли длилась около 5 часов и проходила малоинвазивным методом. Пациента выписали на 9-й день после хирургического вмешательства.

