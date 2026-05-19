19 мая, 08:42

Мэр Москвы

Собянин сообщил о сбитии пятого беспилотника, направлявшегося к Москве

Сергей Собянин в своем канале в МАХ сообщил об уничтожении еще одного дрона над столичным регионом.

В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Данный беспилотник стал пятым, перехваченным на подлете к Москве во вторник, 19 мая. Первый за сутки БПЛА был уничтожен ПВО примерно в 02:31 по местному времени.

В связи с продолжающимися попытками атак аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Причем особый режим работы продолжает действовать с вечера 18 мая.

