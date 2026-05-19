19 мая, 09:55

Политика

США проведут испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

США проведут испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу 30-го крыла Космических сил Штатов.

Утверждается, что испытания планировались давно и не связаны с мировой обстановкой. Так, целью запуска МБР называется проверка готовности и точности системы.

Ожидается, что ракету запустят с северной части базы Ванденберг в Калифорнии 20 мая, в период от 00:01 до 06:01 по тихоокеанскому времени, то есть с 10:01 до 16:01 по московскому времени.

Ранее, в марте, США уже проводили плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевой нагрузки. Ракета была оснащена двумя боевыми частями. Утверждалось, что запуск был запланирован несколько лет назад и не являлся реакцией на мировые события.

