19 мая, 10:17

SHOT: блогеры Лерчек и Артем Чекалин продали недостроенный особняк за 870 млн рублей

Фото: телеграм-канал SHOT

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) и ее бывший муж Артем Чекалин продали недостроенный особняк в элитном поселке "Агаларов Эстейт" за 870 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Оформить сделку получилось после того, как Лерчек погасила долг перед ФНС в размере 175 миллионов рублей.

Особняк площадью 2 200 квадратных метров был возведен по проекту известного дизайнера, имя которого держится в секрете. Он находится на участке в 56 соток, в доме будут бассейн, кинотеатр, кальянная, массажная, две кухни и отдельное жилье для персонала.

Изначально за объект просили 810 миллионов рублей, однако после цена поднялась.

При этом юристы отмечают, что переоформление недвижимости направлено на защиту особняка от банкротства и возможных юридических сложностей.

В 2024 году против Лерчек и ее экс-супруга было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м году мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.

В феврале текущего года Лерчек родила сына от возлюбленного Луиса Сквиччиарини. Спустя время у нее обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем диагностировали рак желудка четвертой стадии.

В связи с заболеванием суд заменил блогеру домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело также было приостановлено до выздоровления.

