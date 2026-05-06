06 мая, 14:09

Луис Сквиччиарини ответил на проклятия в отношении Лерчек

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

Жених блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) Луис Сквиччиарини ответил на проклятия Алины Расковской, которую выгнали из спортзала после съемки Чекалиной на тренировке. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

Расковская пожелала Лерчек "гореть в аду" после случившегося. Однако Сквиччиарини в своих соцсетях заверил, что он и его избранница не желают никому ничего плохого.

"У Леры большое сердце, и она никогда не желала зла другим. Всегда только с любовью. Спасибо, что есть такие люди, которые верят и молятся", – сказал мужчина.

Он также рассказал, что недавно вместе с Лерчек и детьми был на экоферме. По его словам, поездка была непростой для блогера – большую часть дня Чекалина спала, однако все равно старалась проводить с детьми максимальное количество времени.

Сквиччиарини также опубликовал в Сети семейные снимки. На них запечатлена радостная Лерчек.

В 2024 году против Чекалиной и ее бывшего супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело, обвинив в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.

В феврале этого же года Лерчек родила сына от Сквиччиарини. Позже у нее нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Из-за заболевания суд заменил блогеру домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело приостановлено до выздоровления.

Девушка уже прошла 4-й курс химиотерапии. Ее друг Георгий Камаев сказал, что у лечения есть положительная динамика, однако состояние Лерчек оценивается как нестабильное.

Фитнес-клуб разорвал контракт с клиенткой, рассказавшей о блогере Лерчек на видео

