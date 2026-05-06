Маршруты автобусов менялись на востоке Москвы из-за утечки воды

На востоке Москвы произошла коммунальная авария. Из-за дорожных работ временно менялись маршруты городского транспорта, сообщил Дептранс в своем канале в МАХ.

Корректировки коснулись автобусов под номерами 79, 197, 285, 502, 602, с613, 697, 722, 747 и 787. К настоящему моменту маршруты восстановлены.

Кроме того, было перекрыто движение по улице Молдагуловой на участке от Косинской до Вешняковской улицы. Автомобилистам порекомендовали выбирать пути объезда.

Как уточнили в пресс-службе городского хозяйства Москвы, при подготовке участка теплосети к гидравлическим испытаниям произошло вытекание воды. Участок локализовали, утечку прекратили. Городские службы приводят в порядок проезжую часть и прилегающие территории.



Ранее сообщалось об утечке воды на участке Федеративного проспекта в Москве, которую оперативно ликвидировали . Ситуация не повлияла на водоснабжение жителей, оно осуществляется в штатном режиме.

Также уточнялось, что в столице начали отключать отопление в связи с достижением необходимых температурных значений. Специалисты перекроют подачу тепла в более чем 74 тысячах зданий. Свыше 34 тысяч из них – жилые.