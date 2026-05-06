06 мая, 15:42

Биолог Глазков заявил, что подкормка птиц летом может привести к росту числа вредителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подкармливание птиц в теплый сезон может нарушить их естественное пищевое поведение и привести к росту числа вредителей на деревьях, сообщил Агентству "Москва" кандидат биологических наук Павел Глазков.

Ученый рассказал, что подкармливать птиц следует только зимой, а в теплое время года для них достаточно сбалансированного естественного корма. Многие птицы в городе поедают вредных для растений и деревьев насекомых и их личинок, а при искусственной подкормке они "обленятся" и перестанут защищать зеленые насаждения.

По его словам, начинать подкармливать птиц стоит после установления снежного покрова или при устойчивых морозах, а если снега нет, то в случае, когда дневная температура опускается до минус 5 градусов, а ночная – до минус 10. Глазков пояснил, что тогда сложнее найти корм, даже если еще снега нет.

Биолог также рекомендовал не размещать кормушки рядом с подъездами, дорожками и дорогами, так как птиц пугают люди и транспорт. Лучше ставить их посередине двора или рядом с кустом, который является безопасным укрытием на случай появления хищника.

Кроме того, классические открытые кормушки часто привлекают голубей, которых не рекомендуется подкармливать из-за ущерба зданиям и риска распространения заболеваний. В качестве альтернативы эксперт посоветовал использовать сетчатые цилиндрические кормушки, недоступные для голубей.

Ранее сообщалось, что кормление птиц может привести к административной ответственности, в том числе штрафам до 250 тысяч рублей. Юрист Людмила Айвар объяснила, что само кормление птиц не запрещено, но если на месте остались грязь и беспорядок – это становится административным правонарушением.

