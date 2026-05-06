06 мая, 15:26

Происшествия

Часть кровли учебного заведения обрушилась в Екатеринбурге

Фото: МАХ/"ЕКАТЕРИНБУРГ"

Часть кровли учебного заведения обрушилась на улице Умельцев в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.

Наличие в момент ЧП в помещении людей и информация о пострадавших уточняются. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 97 человек.

Ранее часть кровли горевшего жилого дома в Махачкале частично обрушилась и упала на стоявшие рядом постройки. Огонь охватил всю площадь крыши. Спасатели эвакуировали из здания 75 жильцов, в том числе 24 детей. По данным МЧС, никто из них не пострадал.

