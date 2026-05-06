Эксперт Попов: при встрече с автоподставщиком нельзя "договариваться на месте"

Автоподставщики заработали на страховых выплатах порядка 1,5 миллиарда рублей с начала 2026 года, сообщили СМИ. Как не стать жертвой подобной схемы, разбиралась Москва 24.

Обман на колесах

Аферисты, которые занимаются автоподставами, заработали на выплатах за фиктивные ДТП около 1,5 миллиарда рублей с начала 2026 года, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на статистику страховых агентов.

По информации издания, злоумышленники оформляют полисы ОСАГО на свои автомобили и практически сразу попадают в аварии. При этом ДТП чаще всего незначительные, без серьезных повреждений. Обычно такие происшествия инсценируются во дворах или на парковках, где встречаются участки без камер наблюдения, а также при движении по кольцу, что затрудняет доказательство вины. После получения выплат мошенники дешево ремонтируют автомобили в сервисах у знакомых и вновь попадают в аварию.

Всего по России в настоящее время зарегистрировано около 1 800 заявлений в полицию по фактам страхового мошенничества, рассказал изданию вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. По его словам, большая часть связана с ОСАГО: общий ущерб по этим эпизодам оценивается в 574 миллиона рублей. На мошенничество с КАСКО подано 146 заявлений на сумму 491 миллион рублей. Оставшиеся случаи касаются завышения суммы реального ущерба, а также предоставления подложных документов, благодаря чему водители получают увеличенные выплаты.

Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил конфисковывать автомобили, использованные для совершения подставных ДТП. По их словам, также необходимо создать единую базу нарушителей и лишать их прав на срок от 1 до 3 лет.

При этом правительство РФ поддержало увеличение лимита страховой выплаты по ОСАГО с 500 тысяч рублей до 2 миллионов. Мера вступит в силу не ранее 1 марта 2027 года. Глава РСА Евгений Уфимцев отмечал, что в связи с этим полисы подорожают в среднем на 8–10% для аварийных водителей и на 2–3% для аккуратных.

Меры предосторожности

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с Москвой 24 пояснил, что автоподставы делятся на три категории.

Первая – когда страдают граждане и, как правило, с них пытаются выжать деньги наличными. Вторая категория связана с недобросовестными автоюристами, которые выигрывают дела у страховых компаний по регрессной уступке (случаи, в которых лицо, которое выполнило условия по договору, вправе требовать компенсацию с первоначального должника). Третья – один и тот же автомобиль попадает в аварию много раз, а владелец получает возмещение.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Все это ложится грузом на страховые компании и их выплаты. И когда они заводят речь о повышении стоимости полисов, как правило, ссылаются в том числе на эти факторы.

В то же время специалист усомнился в цифрах, которые опубликовали СМИ.

"Посчитать, сколько именно заработали автоподставщики, могут только судебные и правоохранительные органы, где слово "мошенничество" будет результатом оперативной и судебной деятельности. Все остальное может являться только предположением", – объяснил свою позицию Хайцеэр.

Чтобы не попасться на уловки дорожных аферистов, эксперт посоветовал быть максимально аккуратными и внимательными на дороге. Также может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения.

"Хотя, как правило, подставщики выбирают места, где по возможности средств видеофиксации нет. На дороге могут быть любые нестандартные ситуации, поэтому шансы стать жертвой этого вида преступлений не 100%, даже если водитель оказался целью нарушителей. Подставщики могут ошибиться и попасть в непредвиденную ситуацию", – заключил вице-президент организации.

По словам независимого автоэксперта Дмитрия Попова, история с подобными преступлениями существовала и в 1990-е годы, когда не было Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

"Основное правило, которое должен знать тот, кто за рулем: став жертвой на дороге, не надо вступать в какие-либо договоренности. При любых сомнениях в своей виновности следует вызвать ГИБДД. Для мошенников же выгоден или европротокол, или "давай договоримся", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Также водителям не стоит вестись на демонстративные действия другой стороны, слушать звонки "в страховую компанию" или "другу-гаишнику", в которых обещают доказать неправоту "виновника". Пострадавшим нужно сразу обращаться по номеру 112, подчеркнул Попов.

"У меня была такая история: знакомый попал в автоподставную схему. Сказал ему закрыться в машине, приложить мобильник к уху и читать стихи. Через пять минут нарушители разъехались – они сначала ломились, а потом подумали, что он куда-то звонит, в то время как на самом деле читал Некрасова. Даже такой способ способен помочь, если были подставные действия в отношении физического лица", – добавил Попов.

Однако, по его словам, сейчас активизировались мошенники, которые имитируют ДТП, чтобы заработать денег от страховой компании. В этой схеме обе стороны – и пострадавший, и виновник – являются автоподставщиками.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Тут вопросы к страховой компании, которая должна повысить бдительность, делать более тщательный осмотр, чтобы определить, соответствует ли расположение вмятин и повреждений расстановке транспортных средств. А лучше отсмотреть все возможные записи с камер видеонаблюдения, позволяющие увидеть, было ли ДТП на самом деле или автомобили с повреждениями аккуратно приехали на это место.

Попов отметил, что схема, когда после покупки полиса ОСАГО человек буквально через пару дней попадает в мелкое ДТП и требует деньги, тоже существует. Однако в случае с ОСАГО для получения выплаты человек должен быть пострадавшей стороной, а не виновником. Причем необходимо, чтобы это просматривалось по схеме ДТП.

Полис КАСКО в таких схемах участвует крайне редко, так как стоит дорого, заключил специалист.

