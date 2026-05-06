Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 16:49

Шоу-бизнес

Актриса Николь Кидман призналась в любви к русским

Фото: Getty Images/GC Images/Bauer-Griffin/Jason Howard

Актриса Николь Кидман призналась в любви к русским и рассказала, как на нее повлияли русские писатели. Она поделилась этим в подкасте Las Culturistas.

Кидман отметила, что выросла на русской литературе и была просто влюблена в русских. По словам артистки, у нее был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый. Она начала с романов Федора Достоевского, затем переключилась на Льва Толстого – так, по ее словам, она "помешалась на русских".

Актриса также вспомнила свою поездку в Санкт-Петербург летом 2018 года. Она увидела места, где жили персонажи "Войны и мира", например князь Андрей Болконский. Кидман призналась, что раньше, читая роман, не могла представить эти картины.

Во время визита в Петербург Кидман также покаталась на катере по рекам и каналам, побывала в Исаакиевском соборе, а затем отправилась на ланч швейцарского часового бренда. На мероприятии она пообщалась с Ляйсан Утяшевой, Павлом Волей, Викторией Исаковой, Юлианной Карауловой и другими российскими знаменитостями.

Ранее Кидман прокомментировала развод с музыкантом Китом Урбаном. О расставании пары стало известно осенью прошлого года. По данным СМИ, супруги начали жить раздельно еще с начала лета. Официальные причины развода не указывались.

Говоря о событиях своей личной жизни, актриса заявила, что 2025 год был для нее довольно сложным. При этом актриса заверила, что у нее все в порядке.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика