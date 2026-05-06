06 мая, 17:17

Умер основатель CNN Тед Тернер

Фото: Getty Images/Corbis/Najlah Feanny

Основатель американского телеканала CNN Тед Тернер скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил сам канал, сославшись на пресс-релиз компании Turner Enterprises.

Председатель и генеральный директор CNN Worldwide Марк Томпсон отметил, что Тернер был глубоко вовлеченным в работу и преданным делу лидером, а также всегда был готов довериться своей интуиции и собственному суждению.

Тернер родился 19 ноября 1938 года в американском штате Огайо в семье владельца рекламного агентства. В 1980 году он создал круглосуточный информационный кабельный телеканал CNN, главной особенностью которого стала оперативная передача новостей.

Спустя 2 года Тернер создал вторую круглосуточную новостную сеть CNN2, которая позднее была переименована в Headline News, а затем стала HLN. В 1985 году по всему миру начал вещать CNN International. Затем создавались кабельные каналы, не связанные с новостями, среди которых Turner Network Television (TNT), Turner Classic Movies (TCM) и Cartoon Network.

В 1991 году журнал Time назвал Тернера "Человеком года" за "влияние на ход событий и превращение зрителей в 150 странах в непосредственных свидетелей истории". В 1996-м он продал свои медиакомпании Time Warner, оставшись вице-председателем и главой подразделения кабельного телевидения организации.

Кроме того, Тернер был известным яхтсменом, филантропом, активистом, выступавшим за всемирное уничтожение ядерного оружия, и защитником природы.

В 2018 году он рассказал о диагностированной у него деменции с тельцами Леви. В начале 2025-го его госпитализировали с легкой формой пневмонии.

У Тернера остались пятеро детей, 14 внуков и двое правнуков.

