06 мая, 17:01

Транспорт

Посвященный Вологодской области поезд начал курсировать в московском метро

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Обновленный тематический поезд, посвященный Вологодской области, начал курсировать по Калужско-Рижской линии метро Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В его вагонах пассажиры узнают о главных туристических местах региона. Например, о том, где можно посмотреть на памятник Ивану Грозному и посетить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, прямо в поезде покажут самое большое письмо на почте Деда Мороза и расскажут, чем можно заняться на вотчине волшебника. Также интересно будет узнать о народных промыслах региона, еде и культуре. Например, там есть информация о том, как с областью связан Владимир Гиляровский. Состав украшен узорами знаменитого вологодского кружева.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, это первый запущенный в 2026 году тематический поезд, посвященный российскому региону. Такие составы рассказывают москвичам о стране и привлекают туристов в регионы.

Ранее в столице запустили тематический состав к 250-летию со дня основания Большого театра России. Благодаря ему пассажиры узнают много нового об истории культурного учреждения и театральной жизни. Поезд в течение 6 месяцев будет курсировать по Кольцевой линии.

